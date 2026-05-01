وزيرة البيئة: سرعة إنجاز مجمع العاشر لمعالجة المخلفات بمشاركة القطاع الخاص

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إجتماعاً مع بعثة البنك الدولي، وفريق عمل مشروع إداره تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع ، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة و ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع، و شريف حمدي القائم بأعمال المدير الإقليمي للبنك الدولى، و كارين شيبردسون، قائدة فريق العمل وعدد من استشارى المشروع وقيادات الوزارة.



واستعرضت الدكتورة منال عوض إنجازات وأنشطة مكونات المشروعات والموقف التنفيذي لها، حيث أشادت بالجهود المبذولة من قبل البنك الدولى، وفريق عمل المشروع لتنفيذ عدد من النماذج الناجحة للمشروعات التنموية، والتى تحققت فى مكونات المشروع، حيث يتعلق المكون الأول بتعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ومن أنشطته إنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ويتم حالياً تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، بواسطة تحالف دولي، وتشكيل"لجنة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء".



وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على دعم المشروع للوزارة فى تعزيز شبكة رصد نوعية الهواء من خلال توريد ٥٧ محطة رصد لملوثات المناخ قصيرة الأجل وغازات الاحتباس الحراري، وتطوير أنظمة التنبؤ بنوعية الهواء والإنذار المبكر تطوير نظام دعم القرار وآلية الاستجابة ، موضحة أهمية مكون تلوث الهواء في الوصول لنظام رصد لحظى، نظام متكامل لإدارة جودة الهواء لتشغيل والصيانة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق أكثر من ١٠٠٠ فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة)، بناء القدرات لـ ٥٠٠ شخص.



وناقشت الدكتورة منال عوض مع وفد البنك الدولى أهم إنجازات المكون الثاني الخاص بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، وهو مجمع الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان (۱۲۲۸ فدان)، ليكون من أكبر مرافق المعالجة في الشرق الأوسط، ويستقبل ١٥,٠٠٠ طن/ يوم حوالي ٥٠% من المخلفات المتولدة يومياً في القاهرة الكبرى، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل، حيث وجهت د. منال عوض بسرعة الإنجاز وإشراك القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لتوفير أماكن للمشروعات الخضراء الذكية التى ينفذها الشباب داخل المجمع، حيث من المنتظر أن يحقق المرفق خفض في غازات الاحتباس الحراري، وتحسين الصناعات التحويلية والتكميلية في المنطقة المحيطة، وتعظيم دور القطاع الخاص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل، وخلق أكثر من ٣٥٠٠ فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة).



كما أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بجهود المشروع فى إغلاق وإعادة تأهيل مقلب مخلفات أبو زعبل"، حيث وجهت بسرعة الإنتهاء من إجراءات الإغلاق، كما تم إنشاء محطات وسيطة بالمرصفا والخانكة بمحافظة القليوبية، بهدف تقليل عدد حوادث الحرائق في محافظة القليوبية، وخفض غازات الاحتباس الحراري في القاهرة الكبرى، خلق فرص عمل، تحسين نوعية البيئة وجودة الحياة والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة، بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني ومحافظة القليوبية، والتعزيز المؤسسي والدعم التنظيمي.



وأوضحت د. منال عوض أن المكون الخاص بخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام تضمن توريد ۲۰ أتوبيس كهربائي لصالح وزارة النقل "مشروع الأتوبيس الترددي السريع " (BRT)، وتوريد ۱۰۰ أتوبيس كهربائي لصالح هيئة النقل العام، تصنيع محلي بنسبة أكبر من ٤٥% ، وتطوير جراج الأميرية لاستيعاب هذه الأتوبيسات كأول مستودع حافلات كهربائية في مصر وأحد أكبر المستودعات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط ليصبح أيقونة للنقل الكهربائى بإستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات، حيث وجهت سيادتها بدراسة إمكانية شحن الإتوبيسات الكهربائية بالطاقة الشمسية، مؤكدة أن فكرة المشروع نجحت فى تحويل منظومة النقل فى القاهرة من الوقود الإحفورى إلى العمل بالإتوبيسات الكهربائية، وتوطين الصناعة المحلية، وكذلك تم تنفيذ إنشاء أنظمة رصد انبعاثات المركبات، توفير الوعي بالتقنيات الجديدة وبناء القدرات للجهات المستفيدة، ووضع خطة تنفيذية لتوسيع نطاق استخدام الأتوبيسات الكهربائية.



كما شهد الاجتماع استعراض إنجازات مكون تحسين إدارة والمخلفات الإلكترونية ونفايات الرعاية الطبية بتمويل إضافي كمنحة من مرفق البيئة العالمية، ويتضمن تطوير أدلة إرشادية شاملة لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية لأول مرة في مصر، وإنشاء نظام إدارة مخلفات الرعاية الصحية ونظام إدارة المعلومات الرقمي (MIS) في المستشفيات الجامعية ، أما إدارة المخلفات الإلكترونية يتم لأول مرة في مصر تطوير الإطار القانوني واللوائح والإجراءات التشغيلية للمخلفات الإلكترونية، وتصميم وتنفيذ مشروع تجريبي لجمع وإعادة تدوير ٤٠٠٠ طن من المخلفات الإلكترونية من مختلف المحافظات، وتقييم ممارسات وتقديم الدعم الفني لمصانع اعادة تدوير المخلفات الرسمية والقطاع غير الرسمي والشركات الناشئة.



وفى نهاية الإجتماع وجهت د. منال عوض بضرورة تحقيق المشروع لنتائج ملموسة على الأرض، من خلال سرعة إنجاز العمل بمجمع العاشر من رمضان لمعالجة المخلفات وإشراك القطاع الخاص، مع وضع تصور كامل لنموذج إدارة المجمع، ووضع جدول زمنى للتنفيذ.