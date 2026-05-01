تشكيل المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري نايل

اعلن عماد النحاس تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري نايل
جاء تشكيل المصري الاساسي محمود حمدي لحراسة المرمى
يوسف الجوهري ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، مصطفى العش لخط الظهر.
تشكيل المصري لمباراة سيراميكا بالجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري نايل
محمود حمادة ، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.
أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، أسامة زمراوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.
وضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، حسن علي ، ميدو جابر ، عمر الساعي، محمد الشامي ، محمد هاشم ، مصطفى أبو الخير، كينجسلي ايدوو، عبد الوهاب نادر.