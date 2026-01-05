محافظ بورسعيد يتابع مشروع استاد النادي المصري ويؤكد سرعة الإنجاز

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد اجتماعًا كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم المنظومة الرياضية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروع استاد النادي المصري، في ضوء ما يشهده من تقدم في معدلات التنفيذ، حيث أكد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال، بما يليق بمكانة النادي المصري وجماهيره.

محافظ بورسعيد يلتقي الاستاذ كامل أبو علي رئيس النادي المصري ويؤكد على المتابعة المكثفة لسرعة الانتهاء من الاستاد

كما تناول اللقاء أوضاع فريق الكرة بالنادي المصري، حيث أكد محافظ بورسعيد أن الفريق يمثل مصدر سعادة وفخر لأبناء المحافظة، ويحظى بدعم كبير من الأجهزة التنفيذية وجماهير بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أهمية الاستعداد الجيد للموسم الرياضي الجديد، والعمل على إنهاء الموسم الحالي بصورة مشرفة، معربًا عن تطلعه لتحقيق نتائج متميزة خلال الفترة المقبلة،

ومن جانبه، أعرب كامل أبو علي عن تقديره لدعم محافظ بورسعيد، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير كافة قطاعات النادي، وتقديم أداء يليق باسم النادي المصري وجماهيره.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم الكيانات الرياضية، وتعزيز مكانة النادي المصري كأحد أهم الأندية الجماهيرية في مصر.