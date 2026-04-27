وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها
صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها
محمد الغزاوى

شهدت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمة في واقعة مقتل عروس بورسعيد، إدلاء ممثل مصلحة الطب الشرعي بشهادته أمام المحكمة، كاشفًا عن تفاصيل فنية تتعلق بسبب الوفاة وملابساتها، في وقت شهدت فيه الجلسة مطالبات من هيئة الدفاع باستكمال أوجه التحقيق وسماع شهود جدد.

وأوضح ممثل المشرحة أنه يتعذر فنيًا تحديد ساعة الوفاة بدقة، مشيرًا إلى أن السبب اليقيني للوفاة يرجع إلى حالة "اسفكسيا" ناتجة عن غلق المسالك الهوائية. 

وأضاف أن ما يُعرف بـ"الرسوب الدموي" يعبر عن هبوط الدم إلى المناطق السفلية من الجسم بعد الوفاة، لافتًا إلى أنه يثبت عادة بعد مرور نحو 8 ساعات من حدوثها.

وأكد أن المتهمة لم تُعرض على مصلحة الطب الشرعي، موضحًا أن الوزن يُعد أحد العوامل المؤثرة على القوة الجسدية، لكنه شدد على أنه ليس معيارًا حاسمًا، إذ لا يعني بالضرورة أن الشخص الأكبر وزنًا يتمتع بقوة أعلى.

وأشار إلى وجود سحجات أسفل قدم المجني عليها، موضحًا أنها إصابات جائزة الحدوث في أوضاع مختلفة، سواء كانت الضحية واقفة أو جالسة أو حتى في وضع الاستلقاء، وهو ما لا يمكن معه الجزم بظرف محدد لوقوعها.

وشدد ممثل الطب الشرعي على أن مهمته تقتصر على الجانب الفني فقط، مؤكدًا أنه لا يختص بتحديد نية القتل من عدمه، وأن هذا الأمر متروك لسلطة التحقيق وما تستند إليه من أقوال الشهود وباقي الأدلة.

ومن جانبها، طالبت هيئة الدفاع باستدعاء عدد من الشهود، إلى جانب الضابط محرر محضر التحريات، منتقدة ما وصفته بعدم استيفاء مصلحة الطب الشرعي لكافة طلبات النيابة خلال عملية التشريح، وهو ما اعتبرته مؤثرًا على مسار القضية وكشف كامل ملابساتها.

وتعقد اليوم محكمة جنايات بورسعيد ثاني جلسات محاكمة المتهمة بأنهاء حياة المجني عليها فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ«عروس بورسعيد»، داخل منزل خطيبها، بعد ان تقرر تأجيل المحاكمة في جلستها الأولى لمناقشة تقرير الطب الشرعي، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر أبريل المقبل لاستكمال نظر القضية.

عروس بورسعيد واقعة مقتل عروس بورسعيد اسفكسيا الرسوب الدموي مصلحة الطب الشرعي محكمة جنايات بورسعيد

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دار الإفتاء

أيهما مقدم على الآخر أداء الحج أم مساعدة الأبناء في الزواج ؟ ..الإفتاء تجيب

الحج عن الميت

هل يجب أداء الحج عن الميت من التركة حيث كان مقتدرا .. الإفتاء تحسم الجدل

اللواء كمال مدبولي رحمه الله

جامعة الأزهر تنعى والد رئيس الوزراء

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

