هايتي تنهي غيابًا دام 52 عامًا عن كأس العالم أمام إسكتلندا وتسجل رابع أطول فترة ابتعاد في التاريخ

خسر منتخب هايتي أمام منتخب إسكتلندا بنتيجة 0-1 فجر 14 يونيو، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وتُعد تلك النسخة هي ثاني مشاركة فقط في تاريخ هايتي في المونديال، بعدما كانت مشاركتها الأولى عام 1974 في ألمانيا الغربية، حيث خسرت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، وذلك وفقا لما ذكره موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.

وبذلك أنهت هايتي غيابًا استمر 52 عامًا عن البطولة، وهو رابع أطول فارق زمني بين مشاركتين لمنتخب وطني في تاريخ كأس العالم.

ويعود الرقم القياسي إلى منتخب ويلز الذي عاد إلى المونديال في قطر 2022 بعد غياب دام 64 عامًا منذ مشاركته في نسخة 1958.

أطول فترات الغياب بين مشاركتين في كأس العالم:

ويلز – 64 عامًا (1958-2022).

النرويج – 56 عامًا (1938-1994).

مصر – 56 عامًا (1934-1990).

هايتي – 52 عامًا (1974-2026).

كما تجدر الإشارة إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستعود هي الأخرى إلى كأس العالم هذا العام بعد غياب دام 52 عامًا، وستستهل مشوارها بمواجهة البرتغال يوم 17 يونيو.

وخلال مشاركتها السابقة في مونديال عام 1974، خاض منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية البطولة تحت اسم زائير، وهو الاسم الذي كانت الدولة تستخدمه بين عامي 1971 و1997.