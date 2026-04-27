مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

شهدت جلسات محاكمة المتهمة في واقعة «عروس بورسعيد» مناقشات فنية موسعة بين هيئة الدفاع وممثل مصلحة الطب الشرعي، تمحورت حول أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات المثبتة بالمجني عليها، في محاولة لتفنيد أو تأكيد ملابسات الحادث.

وخلال الجلسة، استفسر الدفاع عن العلامات المصاحبة لحالات الوفاة خنقًا، مشيرًا إلى أن المتعارف عليه طبيًا هو فتح الفم وبروز اللسان، متسائلًا عن سبب ظهور الضحية بفم مغلق، إضافة إلى ما أُثير بشأن وجود تجمعات دموية حول الشفتين.



من جانبه، قال ممثل الطب الشرعي أن ما تم تداوله بشأن وجود تجمعات دموية حول شفتي المجني عليها غير مثبت بتقرير الصفة التشريحية، مؤكدًا عدم رصد أي آثار من هذا النوع.

وفيما يتعلق بوضع الفم، أشار إلى أن العلامات التقليدية للوفاة خنقًا، مثل جحوظ العينين وفتح الفم، ليست قواعد ثابتة تنطبق على جميع الحالات، وقد تظهر بعض هذه العلامات دون غيرها وفقًا لظروف كل واقعة.

وأضاف ممثل الطب الشرعي أن المدة الزمنية اللازمة لحدوث الوفاة نتيجة الخنق تختلف من حالة لأخرى، وتتراوح فنيًا ما بين 15 ثانية وحتى 4 أو 5 دقائق، بحسب طبيعة الواقعة والظروف المحيطة بها.

وفي سياق متصل، تطرق النقاش إلى احتمالية حدوث ارتطام لرأس المجني عليها بالحائط نتيجة الدفع، حيث أكد ممثل الطب الشرعي عدم تمكنه من الجزم بحدوث ذلك، مشيرًا إلى عدم وجود ما يثبت وقوع نزيف أو ارتجاج أو إصابات دالة على هذا الارتطام.

وتعقد اليوم محكمة جنايات بورسعيد ثاني جلسات محاكمة المتهمة بأنهاء حياة المجني عليها فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ«عروس بورسعيد»، داخل منزل خطيبها، بعد ان تقرر تأجيل المحاكمة في جلستها الأولى لمناقشة تقرير الطب الشرعي، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر أبريل المقبل لاستكمال نظر القضية.