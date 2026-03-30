تأجيل قضية عروس بورسعيد لمناقشة الطب الشرعي وشهود الإثبات

قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة بأنهاء حياة المجني عليها فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ«عروس بورسعيد»، داخل منزل خطيبها، وذلك لمناقشة تقرير الطب الشرعي، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر أبريل المقبل لاستكمال نظر القضية.



وشهدت الجلسة طلبات من هيئة الدفاع بمناقشة الطبيب الشرعي، والوقوف على تفاصيل التقرير الفني الخاص بسبب الوفاة، في ظل ما تضمنه من معلومات حول كيفية حدوث الإصابة، وهو ما دفع المحكمة لقرار التأجيل لحين استدعاء المختصين ومناقشتهم.



وتعود أحداث الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، حيث لقيت المجني عليها مصرعها داخل منزل أسرة خطيبها بمحافظة بورسعيد، وكشفت التحقيقات أن الوفاة نتجت عن اختناق نتيجة الضغط على العنق باستخدام أداة قماشية، وفقًا لما ورد في تقرير الطب الشرعي.



وتواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسة المقبلة، وسط ترقب لنتائج مناقشة التقرير الفني وما قد يسفر عنه من تطورات في مسار المحاكمة.