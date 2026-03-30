بورسعيد في مسار التنمية: منظومة عمل متكاملة لمديريات المحافظة لتطوير الأداء

شهدت مديريات الخدمات بمحافظة بورسعيد، حراكاً تنفيذياً موسعاً، تنفيذاً لتوجيهات السيد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة الميدانية وتطوير الأداء المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمات تليق بالمواطن البورسعيدي وتواكب معايير الجودة الشاملة.





جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون.. جولات تفقدية وقرارات عاجلة لرفع كفاءة المستشفيات ودعم القطاع الزراعي والنشاط الدعوي والكشفي

هيئة الرعاية الصحية: "48 ساعة" مهلة نهائية لتلافي ملاحظات مستشفى السلام



ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع بورسعيد، اجتماعاً عاجلاً لمديري إدارات الفرع، لمناقشة تقارير الأداء بمستشفى السلام. وأصدر "الحفناوي" تكليفات قاطعة بضبط منظومة القوى البشرية ورفع كفاءة الخدمات الفندقية والنظافة فوراً، مع منح الإدارات الهندسية والجودة مهلة 48 ساعة لتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية، مشدداً على إعداد تقارير أداء يومية لضمان استدامة الخدمة الطبية المتميزة.

مديرية الشئون الصحية: تنسيق مشترك مع "القومي للسكان" لتحسين المؤشرات السكانية بالمحافظة



شاركت مديرية الشئون الصحية، بتوجيهات الدكتور وليد فتحي عبد المقصود وكيل الوزارة، في اجتماع اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان برئاسة السكرتير عام المحافظة. واستعرضت المديرية خطتها للندوات التوعوية (أخلاقنا مستقبل وطننا) وسبل تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بمراكز الشباب والمدارس، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مديرية الزراعة: متابعة ميدانية للزراعات الشتوية وحصاد مساحات شاسعة من "بنجر السكر"



أشرف الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة، على جولات ميدانية بزمام جمعيتي "بحر البقر" و"الإخلاص". وأكدت التقارير الفنية سلامة زراعات القمح وخلوها من الآفات، كما تم متابعة عمليات تقليع محصول بنجر السكر لمساحات بلغت 222 فداناً، مع التأكيد على انتظام التوريد للمصانع لدعم منظومة الأمن الغذائي.

مديرية التربية والتعليم: وكيل الوزارة يشيد برفع كفاءة مدرسة "أحمد عبده الدالي" في وقت قياسي



وجه محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم، رسالة شكر وتقدير لكافة الجهات التنفيذية والأحياء وإدارات التعليم العام، نظير الجهود المضنية التي بذلت لرفع كفاءة مدرسة الشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنين. وأكد "بدوي" أن تكاتف الجهود يعكس الحرص على توفير بيئة تعليمية متطورة وآمنة لطلاب المحافظة.

مديرية الشباب والرياضة: ندوة تعريفية بمركز شباب القابوطي لغرس قيم الانضباط الكشفي



بقيادة محمد عبد العزيز المحضر مدير عام المديرية، نُفذت بمركز شباب القابوطي ندوة تعريفية حول "النشاط الكشفي". وتناولت الندوة تدريبات عملية على المهارات الكشفية والحياة الخلوية، بهدف بناء شخصية النشء، وترسيخ قيم الاعتماد على النفس والعمل الجماعي لدى شباب الحي

.

مديرية الأوقاف: استئناف المدارس العلمية وفعاليات "المنبر الثابت" بمساجد المحافظة

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد أبو طالب – مدير المديرية، استؤنفت الأنشطة الدعوية ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك". وشهدت مساجد (الشاطئ، التوكيلات، والعباسي) إقبالاً كبيراً على المدارس العلمية والدروس المنهجية، في إطار استراتيجية الوزارة لبناء الإنسان ونشر الفكر الوسطي المستنير.







واكدت محافظة بورسعيد أن هذه التحركات المتوازية لكافة المديريات تعكس روح التكامل التنفيذي، والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات.