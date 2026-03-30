قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس
الديهي: استمرار حرب إيران لفترات أطول قد يؤدي لأزمات متفاقمة تشمل نقص الغذاء والطاقة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026
علي الدين هلال: مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب إيران وخفض حدة القتال والعودة للمفاوضات
«الجنريتور» لا يحمي من العقوبة.. رأي قانوني يحسم جدل فتح المحال بعد التاسعة مساء
هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بورسعيد في مسار التنمية: منظومة عمل متكاملة لمديريات المحافظة لتطوير الأداء

تكامل بين مديريات بورسعيد
تكامل بين مديريات بورسعيد
محمد الغزاوى

شهدت مديريات الخدمات بمحافظة بورسعيد، حراكاً تنفيذياً موسعاً، تنفيذاً لتوجيهات السيد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون  محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة الميدانية وتطوير الأداء المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمات تليق بالمواطن البورسعيدي وتواكب معايير الجودة الشاملة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون.. جولات تفقدية وقرارات عاجلة لرفع كفاءة المستشفيات ودعم القطاع الزراعي والنشاط الدعوي والكشفي

هيئة الرعاية الصحية: "48 ساعة" مهلة نهائية لتلافي ملاحظات مستشفى السلام
 

ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي  مدير عام فرع بورسعيد، اجتماعاً عاجلاً لمديري إدارات الفرع، لمناقشة تقارير الأداء بمستشفى السلام. وأصدر "الحفناوي" تكليفات قاطعة بضبط منظومة القوى البشرية ورفع كفاءة الخدمات الفندقية والنظافة فوراً، مع منح الإدارات الهندسية والجودة مهلة 48 ساعة لتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية، مشدداً على إعداد تقارير أداء يومية لضمان استدامة الخدمة الطبية المتميزة.

مديرية الشئون الصحية: تنسيق مشترك مع "القومي للسكان" لتحسين المؤشرات السكانية بالمحافظة
 

شاركت مديرية الشئون الصحية، بتوجيهات الدكتور وليد فتحي عبد المقصود  وكيل الوزارة، في اجتماع اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان برئاسة السكرتير عام المحافظة. واستعرضت المديرية خطتها للندوات التوعوية (أخلاقنا مستقبل وطننا) وسبل تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بمراكز الشباب والمدارس، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مديرية الزراعة: متابعة ميدانية للزراعات الشتوية وحصاد مساحات شاسعة من "بنجر السكر"
 

أشرف الدكتور حسني عطية  مدير مديرية الزراعة، على جولات ميدانية بزمام جمعيتي "بحر البقر" و"الإخلاص". وأكدت التقارير الفنية سلامة زراعات القمح وخلوها من الآفات، كما تم متابعة عمليات تقليع محصول بنجر السكر لمساحات بلغت 222 فداناً، مع التأكيد على انتظام التوريد للمصانع لدعم منظومة الأمن الغذائي.

مديرية التربية والتعليم: وكيل الوزارة يشيد برفع كفاءة مدرسة "أحمد عبده الدالي" في وقت قياسي
 

وجه  محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم، رسالة شكر وتقدير لكافة الجهات التنفيذية والأحياء وإدارات التعليم العام، نظير الجهود المضنية التي بذلت لرفع كفاءة مدرسة الشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنين. وأكد "بدوي" أن تكاتف الجهود يعكس الحرص على توفير بيئة تعليمية متطورة وآمنة لطلاب المحافظة.

مديرية الشباب والرياضة: ندوة تعريفية بمركز شباب القابوطي لغرس قيم الانضباط الكشفي
 

بقيادة  محمد عبد العزيز المحضر  مدير عام المديرية، نُفذت بمركز شباب القابوطي ندوة تعريفية حول "النشاط الكشفي". وتناولت الندوة تدريبات عملية على المهارات الكشفية والحياة الخلوية، بهدف بناء شخصية النشء، وترسيخ قيم الاعتماد على النفس والعمل الجماعي لدى شباب الحي
.
مديرية الأوقاف: استئناف المدارس العلمية وفعاليات "المنبر الثابت" بمساجد المحافظة
تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد أبو طالب – مدير المديرية، استؤنفت الأنشطة الدعوية ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك". وشهدت مساجد (الشاطئ، التوكيلات، والعباسي) إقبالاً كبيراً على المدارس العلمية والدروس المنهجية، في إطار استراتيجية الوزارة لبناء الإنسان ونشر الفكر الوسطي المستنير.
 


 

واكدت محافظة بورسعيد أن هذه التحركات المتوازية لكافة المديريات تعكس روح التكامل التنفيذي، والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

علي الحجار

بعد تأجيلها .. تفاصيل وموعد حفل علي الحجار فى ساقية الصاوي

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين: ياسمين عبد العزيز تتعرض لحملات ممنهجة وأتمنى التعاون معها مجدداً

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

المزيد