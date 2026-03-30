اليوم.. نظر أولى جلسات قضية عروس بورسعيد أمام الجنايات

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنايات بورسعيد أولى جلسات مق..تل الضحية فاطمة خليل والمعروفة إعلاميا بقضية عروس بورسعيد.

ترجع أحداث القضية الى وفاة الضحية فاطمة خليل بمنزل أسرة خطيبها فى بداية شهر رمضان أثناء تناولها الافطار رفقة والدتها بمنزل أسرة الخطيب ردا لعزومة الخطيب بمنزل أسرة خطيبته .

كانت الاجهزة الأمنية تلقت بلاغ بوفاة الضحية ووجود شبهة جنائية و التى باشرت عملها مع جهات التحقيق التى انتقلت وعاينت جثمان الضحية وتبين من الكشف وجود شبهة جنائية .

تم التحفظ على كل من بالمنزل واستمرت التحقيقات على مدار ايام حتى جاء اعتراف المدعوة دعاء زوجة شقيق خطيب الضحية بقيامها بالجريمة لوجود خلاف على مسكن الزوجية و الذي منحته أسرة زوجها للخطيبه على الرغم من احقيتها للمسكن كونها زوجة الاخ الأكبر

وأكدت المتهمة اعترافتها امام جهات التحقيق و قامت بتمثيل الجريمة وفق ما اوردته جهات التحقيق بأوراق إحالة القضية

وجاء تقرير الطب الشرعي مؤكدا جواز ارتكاب الجريمة وفق ما اقرت به المتهمة فى اعترافتها

ومن المنتظر حضور المتهمة الجلسة وكذا حضور أهل المجنى عليها و أهل المهمة و الذي أكد كلاهما وجود تفاصيل جديدة سيقدمها هيئة دفاع كلاهما امام المحكمة

وتعتبر قضية عروس بورسعيد من القضايا التى هزت الرأي العام على مدار الأسابيع الماضية وسط تكهمات البعض و رسم البعض لسيناريوهات تخالف اعتراف المتهمة و توارد تصريحات لأهل المتهمة و الضحية و الخطيب ضمت بين سطورها تبادل الاتهامات ويظل الفصل فى القضية مرتبط بقرار هيئة محكمة الجنايات التى ستفصل فى تلك القضية وحدها .