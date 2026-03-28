4 سيارات حماية مدنية تسيطر على حريق فندق شهير في بورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة بورسعيد من السيطرة على حريق نشب في مبنى إداري ملحق بفندق ريستا السياحي، دون وقوع أي إصابات.



تلقت إدارة الحماية المدنية بقيادة العميد عبد الله سعادة، مدير الإدارة في بورسعيد، بلاغًا بالحريق، وعلى الفور ترأس فريقًا من الضباط والجنود، وتوجهوا إلى موقع البلاغ، حيث كانت النيران تتصاعد من داخل المبنى.



4 سيارات حماية مدنية تسيطر على حريق مكاتب فندق ريستا في بورسعيد دون إصابات

جرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء متطورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء المبنى، كما قامت بأعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.



وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد البلاغ، وعلى الفور جرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، وتحرير المحضر اللازم، على أن تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات.