سكرتير عام بورسعيد يتابع ميدانيًا أعمال رفع تجمعات المياه بالضواحي وبورفؤاد.. شاهد

أجرى اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات المياه بعدد من المناطق بنطاق حي الضواحي ومدينة بورفؤاد، وذلك في ضوء موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بحضور فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، و سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، حيث تم متابعة الجهود المبذولة ميدانيًا لرفع كفاءة التعامل مع تداعيات الأحوال الجوية.

الدفع بالمعدات والأطقم الفنية لسرعة الانتهاء من الأعمال

وتابع السكرتير العام أعمال شفط ورفع المياه بالشوارع، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وعدم ترك أي تجمعات تعوق حركة المواطنين أو المرور، مع استمرار العمل على مدار الساعة حتى الانتهاء الكامل من كافة المواقع المتضررة.

و شدد سكرتير عام بورسعيد على ضرورة الدفع بالمزيد من المعدات وسيارات الشفط، وتكثيف تواجد الأطقم الفنية في الشوارع، بالتنسيق مع الأحياء والشركة المختصة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه.

وأكد السكرتير العام على استمرار المتابعة الميدانية اللحظية، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين خلال هذه الظروف الجوية.