أمرت جهات التحقيق في محافظة بورسعيد بحبس أربع متهمين أربع أيام على ذمة التحقيق، بعد اعتدائهم على الشاب يوسف أسامة، الذي وُصف بـ«ضحية الشهامة»، أثناء عمله في إحدى مدن الملاهي خلال إجازة العيد.

الشاب يوسف تدخل لمنع هؤلاء الشباب من وضع أيديهم على أكتاف الفتيات وملامسة أجسادهن، لكنه انتظروا خارج المدينة ونهالوا عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، ما تسبب في إصابته بالوجه والظهر والقدم، وتم تداول فيديو يظهر تفاصيل الواقعة.



حبس 4 متهمين اعتدوا على شاب لدفاعه عن الفتيات بـ مدينة ملاهي بورسعيد

كما تبين من التحقيقات أن أحد المتهمين اعتدى على سيدة وابنتها بالضرب وملامسة جسد ابنتها بعد اعتراضها على أفعاله.



يذكر أن اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، كان قد وجه بسرعة ضبط الجناة، وتمكن فريق البحث بقيادة اللواء ضياء زامل، مدير مباحث المديرية، من تحديد هويتهم وضبط الأسلحة المستخدمة.



وأمرت جهات التحقيق بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، على أن يُجري التجديد لهم في الموعد المحدد.