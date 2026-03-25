تحقيقات وملفات

شاهد عيان عن واقعة مدينة ملاهي بورسعيد: بدأ بتحـ.ـرش داخل الملاهي وانتهى باعتداء جماعي.. والأمن يضبط المتهم

رنا أشرف

في استجابة سريعة لحالة الغضب التي أثارتها واقعة الاعتداء أمام إحدى مدن الملاهي بشارع طرح البحر في بورسعيد، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تعديه على سيدة وابنتها، في مشهد أثار استياءً واسعًا بين المواطنين.

وأكدت الجهات الأمنية أنها نجحت في تحديد هوية المتهم وضبطه خلال وقت وجيز، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

يوسف يتدخل دفاعًا عن الفتيات.. والملاهي تحتوي الموقف مؤقتًا

قال محمد صلاح، أحد الشهود على واقعة الاعتداء داخل إحدى الملاهي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن الحادث بدأ بشكل مفاجئ نتيجة تصرفات غير لائقة من أحد الشباب.

وأوضح أن الشاب المعتدى عليه، ويدعى يوسف، يعمل داخل «لونا بارك»، وكان متواجدًا في عمله وقت الواقعة، بينما حضرت سيدة وابنتها لقضاء وقت ترفيهي داخل الملاهي.

وأضاف صلاح أن بداية الأزمة تعود إلى قيام أحد الشباب، المعروف بسلوكيات بلطجية، بالدخول إلى صف الفتيات، حيث بدأ في مضايقتهن والتحرش بهن بشكل واضح، مشيرًا إلى أنه وضع يده على عدد من الفتيات، من بينهن ابنة السيدة التي ظهرت في الفيديو.

وأوضح أن يوسف تدخل فورًا دفاعًا عن الفتاة وباقي الفتيات، حيث توجه إلى الشاب المتحرش واشتبك معه، إلا أن الموجودين داخل الملاهي تدخلوا لفض المشاجرة وتهدئة الموقف، ما أدى إلى عودة يوسف إلى عمله مرة أخرى، في حين غادر الشاب المتحرش المكان.

وأشار شاهد العيان إلى أن إدارة الملاهي طلبت من يوسف مغادرة المكان، تحسبًا لوقوع مشاجرات جديدة، خاصة بعد ورود معلومات عن نية بعض الأشخاص التعدي عليه، لافتًا إلى أن نفس المجموعة كانت في ذلك الوقت تعتدي على فتاة ووالدتها أمام بوابة الملاهي أثناء انتظار يوسف.

كمين خارج البوابة.. واستدراج يوسف للاعتداء عليه

وتابع أن يوسف استقل دراجة نارية برفقة أحد أصدقائه، كانت متواجدة داخل الملاهي بحكم طبيعة عمله، إلا أنه فور خروجه من البوابة فوجئ بتجمع كبير من الأشخاص الذين قاموا بسحبه من على الدراجة والتعدي عليه بشكل جماعي.

واختتم محمد صلاح تصريحاته مؤكدًا أن أكثر من 15 شخصًا شاركوا في الاعتداء، مستخدمين أسلحة بيضاء مثل المطاوي والسكاكين، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية بالغة في الوجه والرأس والساقين، مطالبًا بسرعة محاسبة المتورطين، وضمان حق الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش، وكذلك حق يوسف وكل من تضرر من الواقعة.

