شوبير: عبدالحفيظ تنبأ بإلغاء منصب مدير الكرة بسبب سيطرة اللاعبين
الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يصدق على مزيد من الأهداف في إيران
رئيس صرف صحي القاهرة الكبرى يتابع ميدانيًا جهود سحب مياه الأمطار
الأحد 5 أبريل.. بدء تسليم قطع أراض بالإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة
النقل توقع مذكرتي تفاهم مع موانئ مصر البحرية واقتصادية قناة السويس
رئيس الوزراء الإسباني: حرب ترامب عبثية وأسوأ بكثير من غزو العراق
لا تنخدعوا بهدوء العاصفة.. الأرصاد تُحذر من عودة الأمطار الرعدية خلال ساعات
الأمطار تزيد مخاطر الصعق.. جهاز تنظيم الكهرباء يحذر المواطنين ويقدم أهم الإرشادات
أزمة الأهلي وتوروب.. المدرب يشتكي من عدم توفير الحماية والإدارة لم تحدد مصيره
"ديلي ميل" تختار 5 لحظات لا تُنسى لمحمد صلاح مع ليفربول
شوبير: محمد صلاح لعب دورا محوريا في تغيير قرار استبعاد عمرو وردة
القبض على طالب استعرض بسيارته وعطل حركة المرور بالنزهة
برلمان

5 مطالب برلمانية عاجلة لإزالة التعديات بمناطق الساحل الشمالي الغربي وغرب بورسعيد

المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب
المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب
أشاد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بإصدار المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمناطق الساحل الشمالي الغربي وغرب بورسعيد، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس إرادة حاسمة للدولة في مواجهة الفوضى العمرانية واستعادة الانضباط داخل المدن الجديدة.

وأكد “مسعود” فى بيان له أصدره اليوم أن ما أعلنته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بعودة العشوائيات في ثوب جديد داخل المجتمعات العمرانية الحديثة، مشددًا على أن الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العمراني لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاستثمارات وضمان جودة الحياة للمواطنين.

وفي هذا السياق، طرح وكيل أول لجنة الإسكان المهندس أمين مسعود 5 مطالب عاجلة لضمان ترجمة هذه القرارات إلى واقع ملموس على الأرض وهى:

أولاً: إصدار تكليفات عاجلة ومباشرة من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة لجميع المحافظين، بضرورة الإزالة الفورية لأي تعديات أو مخالفات داخل نطاق المدن الجديدة الواقعة في دوائر محافظاتهم، دون تهاون أو تأجيل.

ثانياً: تشكيل غرف عمليات مشتركة بين أجهزة المحافظات وهيئات المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها.

ثالثاً: تفعيل آليات الرقابة الميدانية المستمرة، وعدم الاكتفاء بحملات موسمية، مع تحميل المسئولية الكاملة لأي مسئول يتقاعس عن أداء دوره في مواجهة المخالفات.

رابعاً: إطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة البناء المخالف، والتأكيد على أن أي تعدٍ سيتم التعامل معه بالإزالة الفورية دون تقنين أو تسويات.

خامساً: استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الرصد الإلكتروني لمتابعة التعديات في مهدها، بما يضمن سرعة التدخل ومنع انتشار الظواهر العشوائية.

وقال “مسعود” إن التعديات التي تم رصدها، من إقامة تندات خشبية وأسقف خرسانية وبناء أدوار دون ترخيص، تمثل نماذج خطيرة لفوضى البناء التي يجب القضاء عليها بشكل جذري، وليس التعامل معها بشكل مؤقت.

وأضاف أن الدولة دخلت مرحلة “صفر تسامح” مع مخالفات البناء، وأن نجاح جهود وزارة الإسكان لن يكتمل إلا بتكاتف جميع المحافظين والأجهزة التنفيذية في تنفيذ الإزالات فورًا وعلى نطاق واسع.

وشدد على أن المعركة الحقيقية لم تعد في إصدار القرارات، بل في تنفيذها بلا تردد، وأن الحفاظ على المدن الجديدة هو حفاظ على هيبة الدولة واستثماراتها ومستقبل الأجيال القادمة، مؤكدًا أن أي تهاون في هذا الملف يمثل تهديدًا مباشرًا لمنجزات الدولة العمرانية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

صورة تعبيرية

25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

الاتحاد المصري

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

الارصاد الجوية

تحديث الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تمتد تدريجيًا لشمال البلاد

صالح جمعة

صالح جمعة: أوضة لبس الأهلي «بايظة» .. وهذه الأسماء لازم ترحل

ترامب

ضوء أخضر للحرب .. الجمهوريون يُسقطون قرار تقييد صلاحيات ترامب ضد إيران

مطار الكويت

ضربة مُفاجئة.. هجوم يستهدف خزان وقود في مطار الكويت والسلطات تتحرك سريعًا

الدولار

عقب ارتفاعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

محمد صلاح

وداع الملك يُشعل العالم.. كيف علّقت الصحف العالمية على رحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

شوبير

اجتماع ثلاثي مرتقب في الأهلي لتحديد صلاحيات الجهاز الفني

تريزيجيه

تريزيجيه يتصدر ترتيب هدافي الدوري قبل انطلاق مرحلة التتويج

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في ختام دوري سوبر الطائرة

بالصور

محافظ الشرقية مع العمال في الشارع لمتابعة سحب مياه الأمطار

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لعلاقة مستقرة.. علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات

علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات.. مؤشرات حقيقية لعلاقة مستقرة
علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات.. مؤشرات حقيقية لعلاقة مستقرة
علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات.. مؤشرات حقيقية لعلاقة مستقرة

هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب

هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب
هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب
هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب

عقب سقوط الأمطار.. الشرقية تدفع بسيارات الشفط والكسح لرفع المياه وإزالة آثارها

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد