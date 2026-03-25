تحرّك أمني سريع وحاسم.. ضبط المتهمين بالاعتداء على شابين بأسلحة بيضاء في بورسعيد

تمكنت أجهزة بورسعيد الأمنية من ضبط المتهمين، المتورطين في الاعتداء على شابين باستخدام أسلحة بيضاء داخل محل حلاقة بشارع محمد علي، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات متفرقة، من بينها إصابة خطيرة لأحدهما.



وكانت الأجهزة الأمنية فى بورسعيد قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع تعدى داخل أحد محال الحلاقة بدائرة قسم الشرطة.

وانتقلت على الفور قوة من إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، حيث باشرت الإجراءات وجمعت التحريات حول الواقعة، وتمكنت في وقت وجيز من تحديد وضبط المتهمين الأربعة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الاعتداء.



كشفت التحريات أن المتهمين اقتحموا محل الحلاقة، وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجه المجني عليهما، قبل أن يعتدوا عليهما محدثين إصاباتهما، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث يخضع أحدهما لتدخل جراحي داخل غرفة العمليات نظرًا لخطورة حالته.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.