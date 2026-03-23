إزالة تعديات على مصرف بحر البقر بجنوب بورسعيد .. صور

تواصلت أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت اليوم الإثنين الموافق 23 مارس 2026، عن إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء على مصرف بحر البقر بنطاق جنوب بورسعيد، وذلك على مساحة إجمالية بلغت 3430 مترًا، بمنطقة جمعية عمار الزراعية.

محافظ بورسعيد يشدد على عدم التهاون مع المخالفات

كما تم تنفيذ إزالة عدد من حالات المباني المخالفة على ولاية الصرف بنطاق حي الجنوب، برئاسة الأستاذ وليد الدعدع، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي لكافة صور التعديات.

وجاءت الحملة بمشاركة حي الجنوب. وإدارة حماية الأراضي، والإدارة العامة لصرف بورسعيد، وممثلين عن جهات التنمية والتعاون، وبحضور قوات الأمن،

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على أملاك الدولة وتطبيقًا للقانون