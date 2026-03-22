بورسعيد تتزين في ثالث أيام العيد.. إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات

شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمختلف أحياء محافظة بورسعيد إقبالاً كبيراً " من المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، حيث توافدت الأسر والعائلات منذ الصباح الباكر للاستمتاع بالأجواء الربيعية الرائعة والمساحات الخضراء التي تزينت خصيصاً لاستقبال المهنئين.

إقبال كبير على المتنزهات وسط أجواء من السعادة والبهجة العارمة بجميع أحياء بورسعيد

تأتي هذه الصورة المشرفة نتيجة لجهود الأجهزة التنفيذية التي عملت على مدار الساعة بتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، لتجهيز المسطحات الخضراء، وصيانة المقاعد، وتكثيف الإنارة، لضمان ظهور المدينة في أبهى صورها.

رصدت عدسات الكاميرات ضحكات الأطفال وفرحة الأهالي في حدائق المحافظة، وسط أجواء من الأمان والراحة، حيث تحولت المتنزهات إلى "خلايا نحل" من الفعاليات الترفيهية العائلية المبهجة.

حيث تواجدت فرق العمل الميدانية في كافة المواقع للتأكد من نظافة الأماكن أولاً بأول، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمحتفلين، لضمان قضاء عطلة عيد سعيدة ومميزة للجميع.