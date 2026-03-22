المصري يُودّع الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد .. والكوتش يوضح الأسباب

أكد الكابتن نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، عقب إخفاق فريقه في الفوز على شباب بلوزداد، أنه قدم مردودًا طيبًا خلال مباراتي الذهاب والإياب، لكن كرة القدم لها حساباتها الخاصة.

جاءت تصريحات الكوكي عقب التعادل السلبي في مباراة الإياب بالجزائر، والتي انتهت بالتعادل 0-0، ما أدى إلى خروج المصري من بطولة الكونفدرالية بمجموع المباراتين، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب المصري.

وقال الكوكي: "تحكمنا في مجريات اللعب خلال غالبية فترات المباراة، وأضعنا العديد من الفرص على مدار الشوطين."

المصري يفشل في تجاوز شباب بلوزداد

وأكد المدير الفني للنادي المصري أن فريقه فرض شخصيته خلال مباراة اليوم، مشيرًا إلى أن الهدف المفاجئ لشباب بلوزداد في مباراة الذهاب أربك الحسابات وقلب الموازين.

وقال الكوكي: “لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق قوي وجماهير غفيرة.”

وشدد المدير الفني على أن عدم التركيز في إنهاء الهجمات والتسرع أمام المرمى أضاع فرصة الفريق في التأهل.

واختتم الكوكي تصريحاته قائلًا: “درسنا فريق شباب بلوزداد جيدًا ونجحنا في شل فاعلية هجومه.”