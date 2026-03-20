محافظ بورسعيد يشدد على النظافة وحفظ المظهر الحضاري للمدينة في أوقات الذروة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة أحياء المحافظة، تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، لضمان الحفاظ على المستوى الحضاري للمدينة خلال فترة العيد.

حملات مكثفة على مدار اليوم بجميع الأحياء و متابعة مستمرة لأداء منظومة النظافة خلال العيد

وشدد المحافظ على استمرار الحملات المكثفة على مدار اليوم، ورفع القمامة والمخلفات أولًا بأول من الشوارع والميادين والمناطق السكنية، خاصة في أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد على المتابعة المستمرة لأداء منظومة النظافة، والتأكد من انتظام العمل بكفاءة عالية طوال أيام العيد، مع التعامل الفوري مع أي تراكمات أو شكاوى، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر، ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال إجازة عيد الفطر.