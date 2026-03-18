تزامنا مع الطقس السيئ.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد لمواجهة التداعيات

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد برفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية والخدمية على مستوى المحافظة، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة لسوء الأحوال الجوية.

جاء قرار محافظ بورسعيد في ضوء ما تشهده البلاد من تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة انعقاد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بغرف العمليات في الأحياء و المديريات الخدمية، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وسرعة التعامل مع أية بلاغات أو طوارئ، مع تكثيف المرور الميداني لرؤساء الأحياء وبورفؤاد ومسؤولي المرافق لمتابعة حالة الشوارع وانتظام حركة سير المواصلات.

بورسعيد ترفع حالة الاستعداد لمواجهة التداعيات

ووجه محافظ بورسعيد برفع درجة الاستعداد في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ للتدخل السريع، إلى جانب مراجعة أعمدة الإنارة واللافتات والإعلانات حرصًا على سلامة المواطنين، مع التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة مستجدات الحالة الجوية أولًا بأول.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التواجد الميداني الفعال لكافة القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن التقلبات الجوية.