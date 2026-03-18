لسلامة المواطنين.. محافظ بورسعيد يوافق على غلق مركزي تجميل غير مرخصين

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على مذكرة مديرية الشئون الصحية بشأن استصدار قرار غلق إداري لمركزين للتجميل غير مرخصين بنطاق حي الشرق.

جاء قرار محافظ بورسعيد بناءً على تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، وفي إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وكانت إدارة العلاج الحر قد شنت حملة تفتيشية على عدد من مراكز التجميل.

غلق مركزين تجميل غير مرخصين حفاظًا ببورسعيد

وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات، من بينها تشغيل مراكز دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004

وبناءً على ما تم رصده من مخالفات تمثل خطرًا على صحة المواطنين، وافق محافظ بورسعيد على قرار الغلق الإداري للمركزين

وأكد محافظ بورسعيد استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الطبية ومراكز التجميل، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تعمل بدون ترخيص حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين