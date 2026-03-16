شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، حملة تموينية مكثفة بنطاق إدارة تموين غرب بورسعيد، وذلك لضبط المخالفات التموينية والتأكد من سلامة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق.

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأصدر محمد حلمي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، تعليماته باستمرار سلسلة الحملات الرقابية التي تنفذها المديرية خلال شهر رمضان لضبط الأسواق وحماية المواطنين من السلع غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة خلال حملة تموينية مكثفة بغرب بورسعيد

وقاد الحملة هاني شاكر مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، وحاتم ماهر كبير مفتشي الرقابة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية، كانت معروضة للبيع للمواطنين.

وتضمنت المضبوطات كميات من الشيكولاتة والبسكويت والمقرمشات والمياه الغازية ومنتجات المقرمشات الخاصة بالأطفال، وجميعها منتهية الصلاحية وتشكل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال.

وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك

وأضاف محافظ بورسعيد، أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتلاعب بالسلع الغذائية، مشددًا على استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي بكافة الأحياء والأسواق.