استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام محافظة بورسعيد، عمرو متولي رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظات بورسعيد وشمال وجنوب سيناء، والأستاذ باهر الحديدي وكيل وزارة بالجهاز ورئيس قطاع الخدمات ببورسعيد وسيناء.

أبو ليمون يستقبل رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظات بورسعيد وشمال وجنوب سيناء

وخلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالحضور، مؤكدا تقديره للدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات في دعم منظومة العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط المالي والإداري داخل المؤسسات.

كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين محافظة بورسعيد والجهاز المركزي للمحاسبات في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الرقابة وتحقيق أفضل استثمار للموارد بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.