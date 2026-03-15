وكيل تعليم بورسعيد يناقش آليات وقف ندب المعلمين إلى الإدارات التعليمية

عقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا استهدف مدير عام التعليم العام ووكلاء الإدارات التعليمية، لبحث آليات العمل ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره البالغ لما يبذله الحضور من جهود مخلصة لضبط منظومة الأداء والانضباط داخل المدارس، مناقشا آليات وقف ندب المعلمين داخل الإدارات التعليمية مع تطبيق القواعد المنظمة بكل دقة.

ووجه تعليم بورسعيد بوقف ندب المعلمين إلى الإدارات التعليمية، واستثناء الحالات المرضية الحرجة فقط، مشددا على تقييم العاملين بالإدارات التعليمية وإلغاء الندب لمن لا حاجة اليه دون مجاملات.

ولفت وكيل الوزارة إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع القيادات التعليمية لضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن النجاح يتحقق بتكاتف الجميع وتقدير المسئولية.