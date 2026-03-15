بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا …محافظ بورسعيد يتابع التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي الضواحي

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، محطة أم القرى للصرف الصحي بنطاق حي الضواحي وذلك لمتابعة اعمال التشغيل التجريبي للمحطة تمهيدًا للاستلام الابتدائي في ابريل القادم بعد الانتهاء من الاختبارات الفنية والتأكد من كفاءة التشغيل.

رافق المحافظ خلال الجولة الاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع بورسعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة أسماء نصر رئيس جهاز بورسعيد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة أمل الالفي مدير وحدة التطوير الحضاري،إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالديوان العام.

واطلع محافظ بورسعيد خلال جولته، على آلية العمل داخل المحطة ومراحل تشغيلها كما استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع حول الطاقة الاستيعابية للمحطة ومدى قدرتها على استقبال ورفع مياه الصرف الصحي من المناطق المخدومة بنطاق الضواحي .

وتعد محطة رفع الصرف الصحي بالضواحي التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مصنع المحركات من المشروعات المهمة التي تخدم عددًا من المناطق بحي الضواحي ومنطقة الصفوة بحي الزهور بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي وتلبية احتياجات التوسع العمراني بالمناطق الجنوبية.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المعدات داخل محطات الصرف الصحي قبل بدء تشغيلها لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية وعدم حدوث أي أعطال قد تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على سرعة التعامل مع أي طوارئ أو بلاغات تتعلق بالمنظومة.

كما وجه محافظ بورسعيد بضرورة الحفاظ على انتظام العمل داخل المحطة والتأكد من جاهزية جميع المعدات وفرق التشغيل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بشكل آمن ومستقر لأهالي مناطق الضواحي .