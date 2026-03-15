تعليم بورسعيد يكرم الطالب يوسف نموذجا للكفاح والتفوق الدراسي

استقبل محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، الطالب يوسف محمد حسني المقيد بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشهيد محمد الحسيني الأساسية المشتركة التابعة لإدارة بحر البقر التعليمية لتكريمه على تميزه وانتظامه في الدراسة.

بدوى يكرم الطالب "يوسف" نموذجا للكفاح والتفوق الدراسي

وجاء التكريم بحضور والد الطالب، تقديراً لالتزامه الدائم وتفوقه الدراسي، مما يعكس قدرة الطلاب على تحمل المسئولية.

وأكد وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد يولي اهتماماً كبيراً بالنماذج المشرفة من الطلاب إلى جانب دعم الطلاب المتفوقين دراسيا، لتعزيز قيم الاجتهاد والتميز في جميع مدارس المحافظة.