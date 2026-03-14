وكيل تعليم بورسعيد : إجراء مسابقة لشغل الوظائف الإشرافية خلال يوليو القادم

عقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا استهدف مديري عموم التعليم العام والشئون التنفيذية والتعليم الفني ومديري إدارات التنسيق العام والابتدائي والخدمات والتعليم الفني.

جاء اجتماع وكيل الوزارة تحت رعاية وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

وكيل تعليم بورسعيد : اجراء مسابقة لشغل الوظائف الإشرافية خلال شهر يوليو القادم

وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن الاجتماع يهدف لمناقشة واستعراض الاستعدادات اللازمة لإجراء مسابقة لشغل الوظائف الاشرافية في مناصب مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية، وموجه عام وموجه أو وموجه، ومدير مدرسة ووكيل مدرسة، وذلك خلال شهر يوليو القادم.

ووجه وكيل تعليم بورسعيد الحضور للبدء في اعداد اللجان اللازمة لتلقي طلبات التقدم لشغل الوظائف المطلوبة وفحص ملفاتهم تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية بمشاركة مديرية التنظيم والإدارة، لافتا إلى أن الاختبارات سيكون لها أفرع عديدة من بينها الحاسب الآلي واللغات