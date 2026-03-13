قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العيد ولمة الأقارب.. وليد هندي يوضح فوائد الزيارات العائلية | فيديو
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية
كنوز خفية تحت الجذور.. ماذا اكتشف العلماء أسفل شجرة عمرها 2400 عام؟
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد
أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق
الحكومة تطمئن المزارعين: استقرار في إمدادات الأسمدة بالموسم الحالي
ربط التعليم العالي بسوق العمل.. دمج وإعادة هيكلة التخصصات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت
وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور
تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة
تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
محافظات

محافظ أسيوط: رصف شارع بورسعيد بديروط بتكلفة 17 مليون جنيه

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بمختلف المراكز والأحياء، في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري، وتنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة سوزان محمد رئيس المركز، تواصل متابعة أعمال تنفيذ تطوير شارع بورسعيد بمدينة ديروط، والتي تشمل فرد طبقة إسفلتية جديدة للشارع، بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الحيوية وتحسين الحركة المرورية داخل المدن.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الأعمال تتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري مدير عام المديرية، وبمشاركة وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة وتذليل أية معوقات قد تعترض التنفيذ.

وأضاف محافظ أسيوط أن أعمال التطوير تضمنت كشط طبقات الأسفلت القديمة المتهالكة وإعادة رصف الطريق وفق المواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب إنشاء البلدورات والأرصفة والجزر الوسطى، بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية خلال تنفيذ الأعمال، مع سرعة الانتهاء من المشروع في المواعيد المقررة، بما يدعم جهود المحافظة في تطوير شبكة الطرق ورفع جودة الحياة للمواطنين.

أسيوط شبكة الطرق البنية التحتية المراكز والأحياء الخطة الاستثمارية مركز ومدينة ديروط مديرية الطرق والنقل مشروع الرصف

