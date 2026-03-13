قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية
كنوز خفية تحت الجذور.. ماذا اكتشف العلماء أسفل شجرة عمرها 2400 عام؟
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد
أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق
الحكومة تطمئن المزارعين: استقرار في إمدادات الأسمدة بالموسم الحالي
ربط التعليم العالي بسوق العمل.. دمج وإعادة هيكلة التخصصات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت
وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور
تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة
تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
هبة السيسي: فيلم كتكوت تجربتي الاولى وتعبت نفسيا بسبب حذف نص مشاهد دوري
وظائف خالية.. 1000 فرصة عمل في شركة ليوني مصر لضفائر السيارات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة بعض التقلبات الجوية، وأن ذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي، وأن هذا المنخفض موجود بالصحراء الغربية، وأن هذا سيجعل هناك بعض الارتفاعات خلال فترة النهار.

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن المنخفض الجوي سيتسبب في سرعات رياح عالية، وأن المواطنين ستشعر بالرياح بعد فترة الظهيرة.

ولفتت إلى أن سرعات الرياح تتراوح بين 35 لـ 55 كيلو على الساعة، وأن هذا الأمر سينتج عنه إثارة للأتربة ورمال سيكون لها تأثير على أغلب المحافظات، قد تصل للقاهرة.

وأشارت إلى أن الرياح المصاحبة للرمال والاتربة مستمرة حتى صباح السبت، وأن هناك بعض الأمطار الخفيفة على الوجه البحري، وبعض المناطق بسيناء والقاهرة.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، على محافظات ومدن مصر:

 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الإدارية 25-15

6 اكتوبر 26-15

بنهــــا 24-16

دمنهور 25-15

وادى النطرون 24-15

كفر الشيخ 24-16

بلطيم 23-15

المنصورة 24-16

الزقازيق 25-16

شبين الكوم 24-15

