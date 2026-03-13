رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة بعض التقلبات الجوية، وأن ذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي، وأن هذا المنخفض موجود بالصحراء الغربية، وأن هذا سيجعل هناك بعض الارتفاعات خلال فترة النهار.

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن المنخفض الجوي سيتسبب في سرعات رياح عالية، وأن المواطنين ستشعر بالرياح بعد فترة الظهيرة.

ولفتت إلى أن سرعات الرياح تتراوح بين 35 لـ 55 كيلو على الساعة، وأن هذا الأمر سينتج عنه إثارة للأتربة ورمال سيكون لها تأثير على أغلب المحافظات، قد تصل للقاهرة.

وأشارت إلى أن الرياح المصاحبة للرمال والاتربة مستمرة حتى صباح السبت، وأن هناك بعض الأمطار الخفيفة على الوجه البحري، وبعض المناطق بسيناء والقاهرة.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الإدارية 25-15

6 اكتوبر 26-15

بنهــــا 24-16

دمنهور 25-15

وادى النطرون 24-15

كفر الشيخ 24-16

بلطيم 23-15

المنصورة 24-16

الزقازيق 25-16

شبين الكوم 24-15