القبض على سيدة تعدت على نجلة زوجها بالضرب بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى الفتيات من قيام زوجة والدها بالتعدى عليها بالضرب بالفيوم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها (سن 19– مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم)، وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 8 الجارى طلبت منها زوجة والدها (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) شراء بعض المستلزمات وحال عودتها قامت بالتعدى عليها وإحداث إصابتها "بسحجات متفرقة" ، وأنها دائمة التعدى عليها.

أمكن ضبط المشكو فى حقها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





