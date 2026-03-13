قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

نشرت الفنانة بشرى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا ظهرت خلالها بإطلالة غير تقليدية.

وتألقت بشرى، مرتديه قفطان بتصميم مميز ومختلف، وجاء القفطان باللون الأزرق والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت بشرى، أن تترك شعرها البني منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد بشرى، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة بشرى