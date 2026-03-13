قبل بيعها بالأسوق.. ضبط4.7 طن زيت طعام مغشوش بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (4,788 طن "زيت طعام" معبأة داخل عبوات – 17 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات – جميعها بدون مستندات دالة على مصدرها ومدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة" – 6000 قطعة ملصق "مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة"– 18300"عبوة فارغة - غطاء عبوة - كرتونة "مستلزمات تعبئة"- 3ماكينات "خط أنتاج") داخل مخزن لتعبئة زيوت الطعام ، كائن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى..





