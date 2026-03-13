الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر

هاجمت بعض الصحف الإنجليزية ووسائل الأعلام المنتمية لنادي مانشستر سيتي بيب جورديولا المدير الفني للفريق بسبب استبعاده لـ عمر مرموش من تشكيل الفريق .

وأكدت صحيفة ReaL Man City ان اختيارات جوارديولا أصبحت أمر مثير للدهشه خاصة في ظل استبعاده لـ مرموش رغم تألقه وتقديمه لأداء جيد مع الفريق .

وأضافت الصحيفة أن مرموش من حقه الحصول علي الفرصه كامله خاصة وأنه قدم أداءً قوى في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

وتابعت الصحيفة أن مستوى هالاند شهد بعض التراجع خلال الفترة الأخيرة وهو ما قد يفتح الباب أمام مشاركة عمر مرموش لإضافه عامل السرعه للخط الهجومي.