قرار جديد من ييس توروب بشأن أشرف بن شرقي.. أحمد حسن يكشف

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق قرار ييس توروب المدير الفني لنادي الأهلي في الفترة المقبلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: مصدر: ييس توروب يفكر في تجربة أشرف بن شرقي بمركز المهاجم خلال الفترة المقبلة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي بعد غد الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

وكان الأهلي قد تعرض للهزيمة أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الـ 15 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.