سلع غذائية| توزيع 5000 شنطة على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ.. صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، عن توزيع 5000 شنطة مواد غذائية تتضمن عدد من السلع الأساسية منها الأرز والسكر والمكرونة على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من مراكز المحافظة، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف.

جاء ذلك ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأكد محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة في مجال التكافل والرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.