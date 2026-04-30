هل توجد مشكلة فى البطيخ المتواجد بالأسواق؟.. متحدث الزراعة يحسم الجدل

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن البطيخ المطروح حاليًا في الأسواق لا يزال في بداية الموسم، وهو ما يفسر ارتفاع أسعاره نسبيًا نتيجة محدودية الكميات المتاحة.

العينات التي جرى فحصها أثبتت سلامة المنتج

وأوضح الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن الوزارة تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جودة البطيخ، مؤكدًا أنه لا توجد شكاوى رسمية بهذا الشأن، وأن العينات التي جرى فحصها أثبتت سلامة المنتج وخلوه من أي مشكلات صحية.

وأضاف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الجدل المتكرر حول بعض الفواكه في بداية موسمها، مثل البطيخ أو الخوخ، يحدث بشكل سنوي، وغالبًا ما يرتبط بكونها في "العروة الأولى"، حيث تكون الكميات محدودة والظروف المناخية متقلبة.

وأشار إلى أن البطيخ المتوفر حاليًا يأتي في معظمه من إنتاج محافظات الصعيد، خاصة أسوان، ويتميز بجودة جيدة، رغم ارتفاع سعره في هذه المرحلة.

وأكد جاد أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود مشكلات خطيرة مثل "التسمم" أو غيره، مشددًا على أن البطيخ آمن تمامًا للاستهلاك.

ولفت إلى أن بعض الحالات الفردية قد تشهد أعراضًا بسيطة لدى بعض المستهلكين، وهو أمر قد يرتبط بطبيعة الجسم أو الإفراط في تناول الفاكهة، ولا يعكس وجود خلل عام في المنتج.

وأوضح أن هذه الظواهر قد تتكرر مع عدد من الفواكه في بداية الموسم، نتيجة التغيرات الجوية والانتقال بين فصلي الشتاء والصيف.

واختتم بالتأكيد على أن أسعار البطيخ ستشهد تراجعًا تدريجيًا مع زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى توافره بشكل مستقر وآمن طوال موسم الصيف.