ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

رشا عوني

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة 24 أبريل 2026، مع تقديم الساعة 60 دقيقة.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقديم الساعة عند تمام الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس 23 أبريل، لتصبح الساعة 1:00 صباحًا، مشيرة إلى تشغيل جميع رحلات القطارات وفقًا لجداولها المقررة مسبقًا دون أي تعديل أو تأثير على انتظام حركة التشغيل بكافة خطوط الشبكة.

تأخير الرحلات لمدة ساعة

وأضافت أن الرحلات المتحركة وقت تطبيق التوقيت الجديد سيتم اعتبارها متأخرة لمدة ساعة واحدة عن مواعيد الوصول إلى وجهاتها النهائية، وفق التوقيت بعد التعديل.

فرق التوقيت 

وتهيب الهيئة بجمهور الركاب ضرورة مراعاة فرق التوقيت عند التوجه إلى المحطات، بما يضمن الوصول في المواعيد المحددة وتفادي أي تأخير.

تبدأ مواعيد مترو الأنفاق الصيفية في القاهرة لعام 2026 مع تطبيق التوقيت الصيفي، حيث يبدأ التشغيل اليومي في تمام الساعة 5:15 صباحًا، وينتهي في حدود الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 1:00 صباحًا لأواخر القطارات، مع إجمالي رحلات يزيد على 1375 رحلة يوميًا بالخطوط الثلاثة

تفاصيل مواعيد الخطوط (صيف 2026)

  • الخط الأول ( حلوان - المرج)
  • : أول قطار 5:15 صباحًا، وآخر قطار من حلوان 11:40 مساءً ومن المرج الجديدة 11:40 مساءً.
  • الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب): أول قطار 5:15 صباحًا، وآخر قطار من شبرا الخيمة 11:55 مساءً ومن المنيب 12:05 صباحًا.
  • الخط الثالث ( عدلي منصور - الكيت كان - روض الفرج)
  • أول قطار 5:15 صباحًا، مع تبادل آخر القطارات بين الخطين الثاني والثالث عند محطة العتبة، وبين الأول والثالث عند محطة جمال عبد الناصر.
  • تبادل القطارات: يتم مقابلة آخر القطارات للربط بين الخطين الأول والثاني بمحطة السادات الساعة 12:25 صباحًا.

جدول تشغيل القطارات وفق التوقيت الصيفي

- القطارات التي تبدأ مسيرها من محطة قيامها الساعة 23:00 ولغاية الساعة 23:59 تقوم متأخرة ساعة.

- قيام قطار 35 موعده الساعة 23:10 من محطة القاهرة

- قيام قطار 890 موعده الساعة 23:30 يقوم الساعة 00:30 حسب التوقيت الصيفي من محطة القاهرة

- قيام قطار 1010 موعده الساعة 00:05 يقوم الساعة 00:30 من محطة القاهرة

- قيام قطار 185 موعده الساعة 00:05 يقوم الساعة 1:05 من محطة سوهاج

- قيام قطار 833 موعده الساعة 00:10 يقوم الساعة 1:10 من محطة أسوان

