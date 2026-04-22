هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

تفصلنا ساعات على انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، وبدء العمل بـ التوقيت الصيفي 2026 رسميًا في مصر، حيث يترقب المواطنون التغيير الجديد الذي ينعكس على مواعيد العمل والدراسة بشكل عام، بفضل تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة 24 أبريل المقبل، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المُنظّم لمواعيد العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي في مصر، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من ساعات النهار في مختلف الأنشطة، خاصة التجارية والخدمية.

وينص القانون على أن العمل بالتوقيت الصيفي يبدأ اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة عن التوقيت الرسمي، بما يُسهم في توحيد المواعيد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ضوء النهار.

غلق المحال .. هل يستمر بعد تطبيق التوقيت الصيفي؟

بحسب قرارات مجلس الوزراء، يستمر العمل بمواعيد غلق المحال عند الساعة 11 مساءً حتى يوم 27 أبريل 2026، وهو الموعد المُحدّد لانتهاء القرار الاستثنائي.

ومن المُنتظر أن تُعيد الحكومة تقييم الوضع بعد هذا التاريخ، لتحديد ما إذا كان سيتم العودة إلى المواعيد الطبيعية أو تمديد العمل بالإجراءات الحالية.

تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل

تبدأ آلية تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف الليل، بحيث تصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00 منتصف الليل، وذلك مع بداية يوم الجمعة 24 أبريل 2026.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، قبل العودة مرة أخرى إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة.

سبب اختيار تطبيق التوقيت الصيفي 2026 يوم الجمعة

تم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوي، كونه إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أي مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، في حالة وجود التغيير في يوم عمل طبيعي.

يساهم اختيار يوم العطلة أيضًا في تقليل احتمالات حدوث أخطاء في المواعيد أو أنظمة التشغيل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة أثناء تغيير التوقيت.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

لا يقتصر تأثير التوقيت الصيفي على توفير الطاقة فقط، بل يمتد إلى:

ـ تحسين نمط الحياة اليومية وزيادة النشاط.

ـ تعزيز الحركة التجارية في المساء.

ـ التشجيع عى ممارسة الرياضة والأنشطة الخارجية.

ـ تقليل الضغط على الشبكات الكهربائية.

طريقة تعديل الساعة على الهواتف الذكية

يتم عادة تعديل الساعة تلقائيا على الهواتف الذكية عند بدء التوقيت الصيفي، شريطة تفعيل خاصية الضبط التلقائي للوقت والتاريخ.

وإذا لم يتم التعديل التلقائي، يمكن للمستخدم تعديل الساعة يدويًا من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف، ثم اختيار التاريخ والوقت، وإيقاف خاصية الضبط التلقائي، وبعدها يمكن تقديم الساعة 60 دقيقة.

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

مع اقتراب موعد تقديم الساعة، يُنصح باتباع بعض الخطوات لتجنب أي ارتباك:

- ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل الموعد الرسمي.

- التأكد من تحديث التطبيقات البنكية وخدمات المواصلات.

- مراجعة مواعيد العمل والدراسة مسبقًا.

- استغلال ساعات النهار الأطول في الأنشطة المفيدة.