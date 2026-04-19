تغيير مرتقب في التوقيت.. بدء العمل بالصيفي قريبًا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

תגיير مرتقب في التوقيت.. بدء العمل بالصيفي قريبًا

تغيير التوقيت الصيفي 2026
خالد يوسف

تغيير التوقيت الصيفي 2026 في مصر يشغل اهتمام قطاع واسع من المواطنين مع اقتراب الأيام الأخيرة من شهر أبريل، حيث يبحث الجميع عن موعد بدء العمل بتغيير التوقيت الصيفي 2026 في مصر، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 الذي ينظم ضوابط التوقيتات الصيفية والشتوية، في ظل عودة العمل به بعد توقف استمر نحو 7 سنوات ويقر بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة كاملة.

انتهاء العمل بنظام التوقيت الشتوي

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، في إطار خطة حكومية تتماشى مع قصر ساعات النهار، واستمر النظام لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن ينتهي العمل به يوم الجمعة الأخيرة من أبريل.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

ينتظر المواطنون إعلان مجلس الوزراء بميعاد التوقيت الصيفي 2026 عبر الصفحة الرسمية خلال الفترة المقبلة، حيث تكمن أهمية تغيير الساعة للتوقيت الصيفي في العديد من النقاط أهمها ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاعتماد على ضوء النهار لفترة طويلة وهو ما يقلل الاعتماد بشكل كبير على الكهرباء، مما يقلل الضغط على محطات الطاقة، كما يزيد التوقيت الصيفي من الأنشطة التجارية ويعزز السلامة العامة للحوادث المرورية.

تبدأ الحكومة في تطبيق التوقيت الصيفي، اعتبارا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل 2026، وذلك من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح 1 صباحًا، على أن يستمر العمل بـ نظام التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر، تنتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2026.

تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل

تبدأ آلية تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف الليل، بحيث تصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00 منتصف الليل، وذلك مع بداية يوم الجمعة 24 أبريل 2026.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، قبل العودة مرة أخرى إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة.

التوقيت الصيفي يعتمد على تقديم الساعة

أكدت المعلومات، أن النظام المعمول به يقوم على تقديم الساعة وليس تأخيرها، إذ يتم تحريك الوقت للأمام ساعة واحدة عند بدء التطبيق، وليس العكس.

وجاء اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي أو العودة للتوقيت الشتوي باعتباره يوم إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، بما يتيح للمواطنين فرصة للتأقلم مع التغيير دون التأثير على سير العمل.

تقليل الأخطاء وضبط أنظمة التشغيل

يساهم اختيار يوم العطلة أيضًا في تقليل احتمالات حدوث أخطاء في المواعيد أو أنظمة التشغيل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة أثناء تغيير التوقيت.

ويرى خبراء الطاقة أن تطبيق التوقيت الصيفي يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 10%، نتيجة زيادة الاستفادة من ضوء النهار وتقليل فترات تشغيل الإضاءة والأجهزة.

ويساهم النظام في تقليل استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، إلى جانب إعادة تنظيم ساعات الذروة بما يدعم خطط الدولة في ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

حقيقة وفاة الدكتور ضياء الدين العوضي خارج مصر

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

إنقاذ حياة المصابين

بينهم حالة خطرة.. إنقاذ حياة 7 مصابين بطلقات نارية بالمستشفى الجامعي بالمنيا

المتهم يحاول استدراج الطفلين

هرب خوفا من الأهالي.. محامي يبلغ عن محاولة مجهول خطف طفليه بالوراق|صور

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بسبب أماكن جمع الخردة بالمرج

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد