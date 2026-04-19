تغيير مرتقب في التوقيت.. بدء العمل بالصيفي قريبًا

تغيير التوقيت الصيفي 2026 في مصر يشغل اهتمام قطاع واسع من المواطنين مع اقتراب الأيام الأخيرة من شهر أبريل، حيث يبحث الجميع عن موعد بدء العمل بتغيير التوقيت الصيفي 2026 في مصر، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 الذي ينظم ضوابط التوقيتات الصيفية والشتوية، في ظل عودة العمل به بعد توقف استمر نحو 7 سنوات ويقر بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة كاملة.

انتهاء العمل بنظام التوقيت الشتوي

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، في إطار خطة حكومية تتماشى مع قصر ساعات النهار، واستمر النظام لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن ينتهي العمل به يوم الجمعة الأخيرة من أبريل.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

ينتظر المواطنون إعلان مجلس الوزراء بميعاد التوقيت الصيفي 2026 عبر الصفحة الرسمية خلال الفترة المقبلة، حيث تكمن أهمية تغيير الساعة للتوقيت الصيفي في العديد من النقاط أهمها ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاعتماد على ضوء النهار لفترة طويلة وهو ما يقلل الاعتماد بشكل كبير على الكهرباء، مما يقلل الضغط على محطات الطاقة، كما يزيد التوقيت الصيفي من الأنشطة التجارية ويعزز السلامة العامة للحوادث المرورية.

تبدأ الحكومة في تطبيق التوقيت الصيفي، اعتبارا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل 2026، وذلك من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح 1 صباحًا، على أن يستمر العمل بـ نظام التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر، تنتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2026.

تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل

تبدأ آلية تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف الليل، بحيث تصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00 منتصف الليل، وذلك مع بداية يوم الجمعة 24 أبريل 2026.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، قبل العودة مرة أخرى إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة.

التوقيت الصيفي يعتمد على تقديم الساعة

أكدت المعلومات، أن النظام المعمول به يقوم على تقديم الساعة وليس تأخيرها، إذ يتم تحريك الوقت للأمام ساعة واحدة عند بدء التطبيق، وليس العكس.

وجاء اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي أو العودة للتوقيت الشتوي باعتباره يوم إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، بما يتيح للمواطنين فرصة للتأقلم مع التغيير دون التأثير على سير العمل.

تقليل الأخطاء وضبط أنظمة التشغيل

يساهم اختيار يوم العطلة أيضًا في تقليل احتمالات حدوث أخطاء في المواعيد أو أنظمة التشغيل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة أثناء تغيير التوقيت.

ويرى خبراء الطاقة أن تطبيق التوقيت الصيفي يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 10%، نتيجة زيادة الاستفادة من ضوء النهار وتقليل فترات تشغيل الإضاءة والأجهزة.

ويساهم النظام في تقليل استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، إلى جانب إعادة تنظيم ساعات الذروة بما يدعم خطط الدولة في ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة.