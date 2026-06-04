قبل ما تلجأ للأدوية.. علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال

يعد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من المشكلات الشائعة وتختلف طريقة العلاج حسب نوع المرض وعمر المصاب.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أن العلاج السلوكي للأطفال الصغار المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من أهم مراحل العلاج التى يبدأ تجربتها قبل تلقى الأدوية.

يُزوّد التدريب الأبوي في مجال إدارة السلوك الآباء بالمهارات والاستراتيجيات اللازمة لمساعدة أطفالهم.

لقد ثبت أن تدريب الوالدين على إدارة السلوك فعال بنفس فعالية الأدوية لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال الصغار.

يعاني الأطفال الصغار من آثار جانبية أكثر من الأطفال الأكبر سناً نتيجة تناول أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

لم يتم دراسة الآثار طويلة المدى لأدوية اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه على الأطفال الصغار بشكل كافٍ.

