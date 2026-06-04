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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يبدأ مفاوضات تجديد عقد عامر عامر

عامر عامر
عامر عامر

بدأ مسؤولو نادي غزل المحلة خطواتهم الجادة لتجديد تعاقد الحارس المخضرم عامر عامر لمدة موسم إضافي، في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الموسم المنتهي، والتي جعلته أحد أبرز العناصر الأساسية في صفوف زعيم الدلتا.

موسم استثنائي للحارس المخضرم

نجح عامر عامر في تقديم موسم يعد من الأفضل في مسيرته، بعدما توج بلقب أكثر حراس مرمى الدوري المصري حفاظًا على نظافة الشباك خلال النسخة الأخيرة من البطولة. 

وتمكن الحارس من الخروج بشباك نظيفة في 18 مباراة، متصدرًا قائمة الحراس في هذا الجانب، وهو ما ساهم بشكل كبير في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق طوال الموسم.

كما تفوق حارس غزل المحلة على منافسيه بفارق واضح، حيث جاء محمد علاء حارس الجونة في المركز الثاني برصيد 12 مباراة بشباك نظيفة.

شارك عامر عامر في 32 مباراة من أصل 33 خاضها غزل المحلة في الدوري، ليؤكد مكانته كأحد الركائز الأساسية للفريق. كما نجح في التصدي لـ72 فرصة محققة على مرماه، من بينها 38 تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وهو ما يعكس جاهزيته الفنية وخبرته الكبيرة في التعامل مع المواقف الصعبة.

وتسعى إدارة النادي للحفاظ على الاستقرار الفني للفريق من خلال الإبقاء على العناصر المؤثرة، وعلى رأسها الحارس المخضرم الذي لعب دورًا مهمًا في نجاحات الفريق خلال الموسم الماضي.

استمرار أحمد خطاب في القيادة الفنية

وفي سياق متصل، وقع أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على عقود استمراره مع الفريق لمدة موسم جديد، بعد التوصل لاتفاق مع مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم.

مركز متقدم في ختام الموسم

وأنهى غزل المحلة مشواره في الدوري المصري الممتاز باحتلال المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، في موسم شهد ظهورًا قويًا للفريق ونتائج إيجابية عززت من طموحات الجماهير لمواصلة التقدم خلال الموسم المقبل.

عامر عامر غزل المحلة اخبار الرياضة دورى نايل

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