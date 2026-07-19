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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سموتريتش: كل إسرائيل تدعم الأرجنتين في نهائي كأس العالم

سموتريتش مع سفير الارجنتين في تل أبيب
سموتريتش مع سفير الارجنتين في تل أبيب
فرناس حفظي

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "كل إسرائيل تؤيد المنتخب الأرجنتيني"، وذلك خلال مقطع فيديو جمعه بسفير الأرجنتين لدى إسرائيل في تل أبيب، في ظل أجواء بطولة كأس العالم 2026.


وظهر سموتريتش إلى جانب السفير داخل أحد المكاتب الرسمية، مرتديًا قميص المنتخب الأرجنتيني، فيما حمل السفير كرة قدم، قبل أن يوجه الوزير رسالة دعم للمنتخب الأرجنتيني، مؤكدًا أن "كل إسرائيل تشجع الأرجنتين".

ويأتي ظهور سموتريتش بعد أيام من إعلان عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعمهم للمنتخب الأرجنتيني قبل نهائي كأس العالم، في ظل العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والأرجنتين خلال الفترة الأخيرة. 

وفي وقت سابق، سارع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إعلان دعمه للأرجنتين في نهائي كأس العالم بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، لكن بيانات مركز بيو للأبحاث تكشف أن نسبة الثقة به في شوارع بوينس آيرس منخفضة للغاية.

وأصدر  نتنياهو أمس بياناً رسمياً أعرب فيه عن دعمه الكامل للمنتخب الأرجنتيني قبل مباراته النهائية في كأس العالم اليوم الأحد ضد إسبانيا.

ونُشر البيان على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اجتماع عقده نتنياهو في مكتبه مع سفير الأرجنتين لدى إسرائيل، والحاخام شيمون أكسل.

خلال الاجتماع، نقل السفير تحيات الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي أشار إلى أن نتنياهو صديق مقرب وداعم دائم لبلاده. ورد نتنياهو على ميلي في بيان رسمي: "خافيير، أنت صديق حقيقي. ندعمك وندعم الأرجنتين بشتى الطرق، بما في ذلك غدًا. بالتوفيق!"

لكن وراء العلاقات الودية بين الزعيمين تكمن فجوة عميقة مع الرأي العام المحلي. تظهر بيانات دراسة دولية شاملة أجراها مركز بيو للأبحاث لعام 2026 أن التقييم العلني لرئيس الوزراء الإسرائيلي للأرجنتين لا يلقى صدىً لدى الرأي العام في البلاد.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إسرائيل المنتخب الأرجنتيني سفير الأرجنتين تل أبيب

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