أحمد خطاب: سعيد ببقاء غزل المحلة.. ولم نتفاوض حول مستقبلي

أعرب أحمد خطاب، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن سعادته الكبيرة بنجاح فريقه في ضمان البقاء ضمن منافسات الدوري الممتاز، عقب التعادل السلبي أمام مودرن سبورت، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية في توقيت صعب من الموسم.

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «سعيد للغاية باستمرار غزل المحلة في الدوري الممتاز وعدم الهبوط إلى دوري المحترفين، خاصة أن المرحلة الماضية كانت صعبة للغاية، لكن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا حتى تحقق الهدف المطلوب».

حرص المدير الفني لغزل المحلة على توجيه الشكر إلى علاء عبدالعال، المدرب السابق للفريق، مؤكدًا أنه لعب دورًا مهمًا في تجهيز الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «أشكر علاء عبدالعال على العمل الكبير الذي قدمه مع الفريق، فقد وضع أساسًا جيدًا، وأنا استكملت ما بدأه مع تصحيح بعض الأمور الفنية، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية واستجابوا بشكل مميز للتعليمات، وهو ما ساعدنا على تحقيق هدف البقاء».

وتحدث خطاب عن مستقبله مع غزل المحلة، موضحًا أن ملف استمراره لم يُحسم حتى الآن، قائلًا: «لم أتفاوض مع إدارة النادي بشأن مستقبلي مع الفريق في الموسم المقبل، خاصة أن ضيق الوقت لم يمنحنا فرصة كافية لذلك، لكنني أؤكد أنني تحت أمر غزل المحلة في أي وقت، فأنا أحد أبناء محافظة الغربية».

وأشاد المدير الفني بتاريخ النادي، مؤكدًا ثقته في ظهور الفريق بصورة أفضل خلال الموسم المقبل، حيث قال: «غزل المحلة نادٍ كبير وله تاريخ عريق في الكرة المصرية، وأتمنى أن يظهر الفريق بشكل أفضل في الموسم المقبل مقارنة بما قدمه هذا الموسم».

واختتم أحمد خطاب تصريحاته بالتعبير عن حزنه لهبوط فاركو إلى دوري المحترفين، قائلًا: «حزين جدًا على هبوط فاركو، فهو فريق عزيز على قلبي ولدي معه ذكريات مهمة، لكن رحيل عدد كبير من اللاعبين المؤثرين أثر بشكل واضح على الفريق، خاصة بعد فقدان 16 لاعبًا خلال الفترة الماضية».