رشاد المتولي أفضل لاعب في مباراة مودرن سبورت وغزل المحلة

حصد رشاد المتولي لاعب فريق مودرن سبورت جائزة رجل المباراة أمام فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثانية لمسابقة دوري nile.

انتهى اللقاء بتعادل مودرن سبورت وغزل المحلة سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب ستاد القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف



خط الدفاع: محمود رزق، طارق سيد، حمدي مارسيلو، علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، أحمد يوسف، محمد مسعد، رشاد المتولي، عبد الرحمن شيكا

هجوم: جودوين شيكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، علي الفيل، وليد علي، محمد صبري، فيجيري، محمد هلال، آدم رجم.