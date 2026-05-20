غزل المحلة يهنئ عبد اللطـيف الدوماني بمناسبة صعود بلقـاس سيتي للمحترفين

قدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، بخالص التهنئة للكابتن عبد اللطيف الدوماني، نجم غزل المحلة السابق والمدير الفني لفريق بلقاس سيتي، وذلك بمناسبة نجاحه في قيادة الفريق للصعود إلى دوري المحترفين، بعد موسم مميز تُوج بالإنجاز المستحق.

وأكد نادي غزل المحلة اعتزازه الكبير بأبنائه الذين يواصلون تحقيق النجاحات ورفع اسم النادي في مختلف المواقع الرياضية

وعبر مجلس ادارة غزل المحلة عن تمنياته للكابتن عبد اللطيف الدوماني بالتوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة، وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات القادمة.