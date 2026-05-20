برناردو سيلفا يختار ريال مدريد وجهته الأولى بعد رحيله عن مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالي برناردو سيلفا حسم بشكل كبير وجهته المقبلة، مع اقتراب نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب الصحفي الموثوق خوسيه فيليكس دياز من صحيفة “آس”، فإن سيلفا يضع الانتقال إلى ريال مدريد كخيار أول في مسيرته، حيث أبدى رغبة واضحة في خوض تجربة جديدة داخل الدوري الإسباني.

وأضافت التقارير أن إدارة النادي الملكي كانت قد تلقت إشعارًا برغبة اللاعب منذ نحو شهر، في خطوة تعكس جدية النجم البرتغالي في اتخاذ هذه الخطوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي قرار سيلفا بالرحيل بعد سنوات ناجحة مع مانشستر سيتي، حقق خلالها جميع الألقاب المحلية والقارية، ليختتم مسيرته مع الفريق الإنجليزي بعد رحلة حافلة بالإنجازات تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.