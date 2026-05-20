أضحي الخير 2026.. توزيع لحوم أضاحي ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقنا

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، فعالية «أضحي الخير 2026»، والتي تضمنت اصطفافاً موسعاً لتوزيع لحوم الأضاحي والمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب وحرصه على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وجاءت الفعالية بتنفيذ أمانتي الشباب والإعلام بالحزب، وسط مشاركة كبيرة من أعضاء الحزب والمتطوعين، الذين حرصوا على تنظيم عمليات التوزيع بصورة حضارية ومنظمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر.

وشهدت الفعالية اصطفاف عدد من السيارات المحملة بلحوم الأضاحي والمواد الغذائية الأساسية، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه، أكد النائب محمد عبد الفتاح آدم، أمين المحافظة، وعضو مجلس النواب أن مبادرة «أضحي الخير 2026» تأتي ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والخدمية التي ينفذها الحزب بشكل مستمر لدعم المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحزبية بالتواجد الفعّال بين المواطنين والمساهمة في تخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف آدم أن الحزب يواصل جهوده في تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والخدمية بمختلف مراكز المحافظة، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية ودوره الوطني في دعم المواطنين ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن التعاون بين مختلف الأمانات النوعية داخل الحزب، خاصة أمانتي الشباب والإعلام، ساهم بشكل كبير في نجاح الفعالية وخروجها بصورة مشرفة، مؤكدًا استمرار الحزب في تنظيم المزيد من المبادرات والفعاليات المجتمعية خلال الفترة المقبلة.

ولاقت الفعالية إشادة واسعة من المواطنين والأهالي، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب، وحرصه على دعم الأسر البسيطة وتقديم المساعدات اللازمة لهم، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية.