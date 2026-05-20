اتصالات النواب توافق على موازنة القومي للاتصالات وتوصي بزيادة مكافآت التدريس

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي علي مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ۲۰۲۷/۲۰۲٦ بشأن المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، أن اللجنة توصي بزيادة المخصص المالي المقدر لبند مكافآت التدريس من5.000.000 جنيه إلى 10.000.000 جنيه بموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

زيارة المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية

بالأضافة موافاة اللجنة بالبرامج التدريبية المقرر عقدها بالمعهد خلال الفترات المقبلة ، وقررت اللجنة زيارة المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية بناءً على دعوة مدير المعهد القومي للاتصالات.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد خطاب فتحي خطاب - مدير المعهد القومي للاتصالات تعريف عن نشأة المعهد والذي تأسس عام ۱۹۸۳ من حوالي ٤٠ سنة، وتتضمن أهدافه والبرامج التدريبية والمبادرات التي يقوم المعهد بتنفيذها لسد الفجوة الرقمية وتأهيل وتمكين الطلاب والخريجين لسوق العمل كبرنامج سفراء الذكاء الاصطناعي والذي يقوم بتدريب حوالي 5000 متدرب سنويا، وقد ورد به أن المعهد استضاف العديد من الأكاديميات مثل أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب وبعض الأكاديميات الدولية المعتمدة والمتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تقدم برامج تدريب وشهادات دولية معتمدة من كبرى الشركات الدولية العاملة في المجال من خلال ١٤ مطور تكنولوجي دولي

واضاف مدير معهد الاتصالات ان هناك قسائم مخفضة ومجانية للمتدربين، و أن المعهد يمتلك معامل مجهزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية في مجال الاتصالات بفروعه المختلفة مثل معامل أجيال المحمول ومعامل الألياف الضوئية والذي تم إنشاؤه وفقًا لبرتوكول بلغ بنحو ٢٤ مليون جنيه وكذلك معامل الحوسبة السحابية وغيرها من المعامل.

كما أن المعهد يمتلك بنية مؤسسية متكاملة تدعم انتشاره الجغرافي حيث يضم 3 مقرات رئيسة بالقاهرة إلى جانب شبكة واسعة تضم أكثر من ۲۰ مقر تدريبي داخل مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية والذي يقوم بتدريب حوالي ۸۰۰ متدرب سنويا، وأشار سيادته إلى أن المعهد بحاجة إلى دعم مالي للبند الخاص بالتدريس والتدريب، كما أفاد سيادته إلى أن هناك تعاون بين المعهد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال مشروع قياسات محطات المحمول والذي جاء حفاظا على صحة المصريين

وقد أوضح ماهر أحمد سلام مدير عام بقطاع البنية الأساسية بوزارة المالية أن جملة موازنة العام المالي ۲۰۲۷/۲۰٢٦ للمعهد قدرت بزيادة عن جملة اعتماد موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنحو 11,067,000 جنيه وبنسبة زيادة قدرها ۱۲,۲۲ % إلا أن هناك عجز يمول من الخزانة العامة يُقدر بنحو ٦٤,٦٣٤,٠٠٠ جنيه للعام المالي ۲۰۲۷/۲۰۲٦ بزيادة عن اعتماد موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ تقدر بنحو 10,067,000 جنيه وبنسبة زيادة ١٨,٤٥.

وسال النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة للسادة ممثلي وزارة المالية هل وزارة لديها مانع في زيادة المقدر المالي المخصص للبند مكافآت التدريس من5.000.000 جنيه إلى 10.000.000جنيه بموازنة العام المالي ۲۰۲۷/۲۰۲٦ ، ورد ممثلي وزارة المالية أن الوزارة ليس لديها مانع.