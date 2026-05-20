ارتكب 9 جرائم.. القبض على مستريح الإسكوتر في الإسماعيلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم توفير الدراجات الكهربائية بأسعار مخفضة بالإسماعيلية.

جاء ذلك؛ بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام= تنسيقا والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- قيام أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم قدرته على توفير دراجات كهربائية (اسكوتر) بأسعار مخفضة، على خلاف الحقيقة؛ لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبطه، وبحوزته 2 هاتف محمول، وبفحصهما؛ تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك، في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.