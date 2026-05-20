الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس هيئة الدواء يؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والإمارات

أكد رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والإمارات، وحرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في دعم وتطوير المنظومة الدوائية والارتقاء بجودة الصناعات الدوائية وفق أحدث المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال الغمراوي اليوم / الأربعاء / المهندس رحمة محمد رحمة عمران الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة عرب لاب لتكنولوجيا الصناعات الدوائية بالإمارات، وذلك بحضور السيد حامد مدير أعمال رئيس مجلس الإدارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير أنظمة الجودة ورفع كفاءة المعامل والرقابة الدوائية.

وقال الغمراوي إن هيئة الدواء تولي اهتماماً بالغاً بتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الدولية الرائدة في مجالات الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات ونقل المعرفة يمثلان ركيزة أساسية لدعم تطوير منظومة الجودة والرقابة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جاهزية القطاع الدوائي المصري لمواكبة أحدث النظم العالمية، ودعم جهود الدولة نحو توطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، استعرض المهندس رحمة الشامسي أنشطة شركة عرب لاب في مجال تكنولوجيا الصناعات الدوائية والمعامل، مشيدًا بما حققته هيئة الدواء المصرية من تطور ملحوظ وإنجازات متقدمة في مجالات الرقابة الدوائية وتطوير أنظمة الجودة، ومؤكدًا تطلع الشركة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية والتقنية مع الهيئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تناول اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المحتملة، شملت تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية في قطاع الصناعات الدوائية، بما يعزز من مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الصناعات الدوائية، بما يدعم تطوير أنظمة الجودة والرقابة الدوائية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

